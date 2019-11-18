Дефіцит зовнішньої торгівлі України за рік збільшився на 6,4%

Україна досі витрачає на імпорт товарів більше, ніж отримує від експорту власних

ЕкономікаКатерина Чурилова, 18 листопада1190

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Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за три квартали 2019 року становить 4,07 млрд доларів, що на 6,42% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це з посиланням на Державну службу статистики повідомив сайт НВ.

У січні-вересні 2019 року експорт товарів та послуг становив 44,84 млрд доларів, імпорт – 48,91 млрд. І імпорт, і експорт зросли на 7,1% порівняно з минулим роком.

При цьому від'ємне сальдо (від'ємне сальдо торговельного балансу означає для країни, що вона більше витрачає на імпорт товарів, ніж отримує від експорту за кордон своїх товарів, – ред.) з торгівлі товарами становило 7,1 млрд доларів, позитивне сальдо торгівлі послугами зафіксували на рівні 4,22 млрд.

Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які за 9 місяців 2019 року становили в експорті 1,2 млрд доларів, в імпорті – 1,8 млн.

Загалом Україна з початку 2019 року торгувала товарами з 221 країною світу, послугами – з 230 країнами.

До слова, у жовтні Держстатистики повідомила, що в Україні вперше за три місяці зросли ціни. Із продуктів харчування найбільше подорожчали гречка та фрукти.

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