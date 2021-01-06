У 2021 році варто очікувати на зростання світової економіки на 4%, а економіки України – на 3%. Про це йдеться у прогнозі Світового банку «Глобальні економічні перспективи».

В установі наголосили, що для росту економічних показників країнам необхідно вдаватися до рішучих кроків щодо приборкання пандемії Covid-19 і впровадження реформ, які сприяють збільшенню інвестицій.

«Хоча глобальна економіка, здається, вступила у помірне відновлення, перед політиками постають серйозні проблеми – у галузі охорони здоров'я, управління боргами, бюджетної політики, банківської сфери та структурних реформ», – зазначив президент Світового банку Девід Малпасс.

Крім того, на 2022 рік Світовий банк прогнозує зростання української економіки ще на 3,1%. Проте в установі наголосили, що якщо у світі відбудеться прискорення поширення Covid-19, зростання світової економіки може сповільнитися.

Зокрема, у 2021 році цей показник для світової економіки може становити всього 1,6%, а не 4%.

В установі також зазначили, що через пандемію коронавірусу у 2020 році економіка у світі скоротилася на 4,3%. В Україні цей показник упав на 5,5%.

До слова, у звіті ООН раніше зазначалося, що через пандемію коронавірусу Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя.

За даними дослідження, з початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії. Загалому унаслідок рецесії понад 9 млн людей опиняться в бідност