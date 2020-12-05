Протягом 2021 року людству загрожує найважча з часів завершення Другої світової війни гуманітарна криза. Про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

Бізлі заявив, що через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з раніше прогнозованих 135 млн до 270 млн.

Він попередив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати катастрофою, а гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.

В ООН зазначили, що уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

«Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі», – заявив Бізлі.

Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, то шанси запобігти кризі все ж є.

Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.