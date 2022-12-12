До кінця 2022 року Україна отримає ще 1,7 млрд доларів від Світового банку. Про це заявила віце-президентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде, повідомляє «Укрінформ».

«За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 млрд доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року», – зазначила віце-президентка.

Б'єрде додала, що загалом, понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

До слова, раніше данський інвестиційний Saxo Bank опублікував свої традиційні прогнози на 2023 рік. У банку вважають, що наступного року світ перейде до військової економіки, коли «суверенні економічні вигоди та впевненість у власних силах перевершать глобалізацію».

Також, згідно з прогнозом, через зростаючу глобальну потребу в електроенергії найбагатші люди світу створять консорціум і запустять науковий проєкт масштабу, який світ не бачив з часів, коли Манхеттенський проект дозволив США створити першу ядерну бомбу.