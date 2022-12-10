Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро, повідомила ввечері в суботу, 10 грудня, прес-служба Ради Європейського Союзу.

Як сказано в повідомленні, Рада ЄС досягла угоди щодо пакету законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозицію було прийнято 10 грудня, далі її подадуть до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

Пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Гроші виділять як кредити, які матимуть 10-річний пільговий період.

Держави-члени ЄС покриють більшу частину відсоткових витрат коштом зовнішніх цільових надходжень. Гарантії за цими запозиченнями надаватимуться або з бюджету ЄС, або державами-членами.

Метою програми є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування нагальних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на шляху до європейської інтеграції.

Як відомо, проти рішення ЄС надати Україні цей пакет допомоги виступала Угорщина. Однак Рада ЄС знайшла спосіб, як обійти це блокування. Згідно з початковою пропозицією Єврокомісії, для пакету допомоги було необхідне одностайне рішення 27 країн ЄС. Однак через угорське вето нинішнє головування Чехії в Раді ЄС шукало спосіб прийняти рішення про допомогу без Угорщини, пояснила німецька агенція dpa, пише «Європейська правда».

Наразі рішення полягає в тому, що гарантії за кредитами – якщо Угорщина дотримуватиметься свого вето – не покриватимуться з бюджету ЄС, як планувалося спочатку, а будуть взяті на себе окремими країнами ЄС. Це означає, що одностайне рішення всіх країн ЄС не було необхідним. Втім, Угорщина ще має час, аби приєднатися до цього процесу. Якщо Будапешт змінить позицію, то гарантії зможуть покриватися з бюджету ЄС.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для України, але в інший спосіб – шляхом двосторонніх угод.