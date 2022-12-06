Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга виступив проти ухвалення Європейською радою поправок, що дозволили б виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у вівторок, 6 грудня, в межах відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань у Брюсселі Міхай Варга від імені країни заявив, що Угорщина проти поправки, що дозволяє виділити Україні 18 млрд євро.

«Угорщина проти поправки до фінансового законодавства», – сказав він.

Зокрема, Угорщина виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно. Водночас більшість присутніх міністрів проголосували за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

Головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра повідомив, що ЄС і надалі шукатиме рішення, яке підтримали б усі держави-члени.

«На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну», – сказав Збігнєв Станюра.

Нагадаємо, у листопаді Європейський парламент затвердив виділення 18 млрд євро кредитної допомоги Україні. Кошти мали спрямувати на допомогу українцям пережити війну та відновитися після обстрілів. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Угорщина не буде підтримувати план Європейського Союзу про надання Україні 18 млрд євро. Натомість він пропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.