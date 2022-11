Європейський парламент на засіданні 24 листопада затвердив виділення 18 млрд євро допомоги Україні. Кошти спрямовані на допомогу українцям пережити війну та відновитися після обстрілів, повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Twitter.

Вона зазначила, що рішення ухвалили «рекордно швидко».

«Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо», – написала вона.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope