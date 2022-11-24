Рішення ухвалили «рекордно швидко»

Європейський парламент на засіданні 24 листопада затвердив виділення 18 млрд євро допомоги Україні. Кошти спрямовані на допомогу українцям пережити війну та відновитися після обстрілів, повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Twitter.

Вона зазначила, що рішення ухвалили «рекордно швидко».

«Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо», – написала вона.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope — Roberta Metsola (@EP_President) November 24, 2022

9 листопада Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні. У той же день Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро.

Сьогодні Будапешт заявив, що схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро і свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Для остаточного виділення коштів після рішення Європарламенту його мають ратифікувати всі 27 членів ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 жовтня повідомила, що Україна до кінця року отримає від ЄС 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Протягом 2023 року Євросоюз готовий виділити 18 млрд євро.

Вона додала, що для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів. Йдеться від 3 до 4 мільярдів євро на місяць. І ці 3-4 мільярди євро мають бути профінансовані Європейським Союзом, американськими партнерами та фінансовими установами, додала фон дер Ляєн. Близько 1,5 млрд євро на місяць для України фінансуватиме Європейський Союз.

8 листопада стало відомо, що перша виплата, передбачена пакетом макрофінансової допомоги, має надійти Україні у січні.