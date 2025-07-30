Ця інформація дозволить знайти та повернути до України викрадених дітей

Кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів так званого уряду Криму, де знайшли докази масового викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це у середу, 30 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів окупаційного уряду Криму. На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує викрадення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Зокрема, розвідка отримала доступ до:

кількох тисяч списків вивезених дітей,

характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки,

незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з-поміж громадян Росії,

адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

«Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ – викрадення українських дітей – уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень», – розповів речник ГУР МО України Андрій Юсов.

Ця інформація дозволить знайти та повернути до України викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину.

Нагадаємо, 18 липня Україна повернула з окупації ще одну групу дітей, яким окупанти погрожували через їхню незгоду з окупаційним режимом.