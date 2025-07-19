Загалом з окупації від початку повномасштабного вторгнення повернули понад 1450 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 11 неповнолітніх, повідомив у суботу, 19 липня, омбудсмен Дмитро Лубінець. Дітей повернули в межах програми Bring Kids Back UA.

Вік повернених дітей – від 10 до 17 років. Їх повернули з тимчасово окупованих регіонів України та території Росії.

Серед дітей, які повернулися з окупації – 13-річна дівчинка, мама якої повернулася з російського полону в 2023 році. Дитина перебувала з бабусею на тимчасово окупованих територіях Донеччини та хотіла жити з мамою.

«Вперше від початку повномасштабного вторгнення мама та дитина побачилися», – повідомив Лубінець.

Серед дітей, які повернулися з окупації, були п’ятеро рідних братів та сестер, яких вивезли до Росії й про яких не було жодної інформації. За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, діти самі вийшли на зв’язок зі своєю повнолітньою сестрою та попросили повернути їх до України.

«Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи», – повідомив Єрмак.

За даними Офісу омбудсмена, від початку повномасштабного вторгнення в межах програми Bring Kids Back UA за посередництва ОП та Катару повернули вже 1453 дитини.