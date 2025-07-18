Україна повернула з окупації ще одну групу дітей

Україна повернула з окупації ще одну групу дітей, яким окупанти погрожували через їхню незгоду з окупаційним режимом. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента розповів, що росіяни переслідували обшукували, допитували та катували цих дітей, адже вони не погоджувалися дотримуватися правил окупантів.

«У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил», – йдеться у повідомленні.

Розповідають, що один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. Іншому підлітку погрожували через те, що батько і брат хлопця є українськими військовими.

Радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна також додала, що найменшій із врятованих лише три роки. Дівчинка зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.

Зараз усі ці діти у безпеці.

Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі російська делегація фактично визнала факт викрадення українських дітей під час війни.