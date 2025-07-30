У середу, 30 липня, на даху недобудови на вулиці Головній у центрі Чернівців виявили неповнолітнього хлопця з вогнепальним пораненням. Він помер в автомобілі швидкої допомоги. За попередніми даними поліції, неповнолітній вистрілив собі в голову з пістолета.

На будівельний майданчик, де знайшли хлопця, приїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції в Чернівецькій області, а також ювенальні прокурори. Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї. Коли його виявили, він був ще живий, однак невдовзі помер в авто швидкої допомоги.

Його тіло направили на судово-медичну експертизу. Також поліцейські з'ясували, що пістолет офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. За словами брата, зброя зберігалася в його квартирі у сейфі. Наразі правоохоронці розслідують цю справу як самогубство і встановлюють причини, чому хлопець вирішив піти з життя.