Концерт планували провести без публіки

В Італії скасували ще один концерт диригента Валерія Гергієва. Після того, як під тиском громадськості та деяких італійських політиків було скасовано концерт, що мав відбутись 27 липня та фестивалі Un’Estate da RE, організатори спробували таємно провести його виступ.

Про це повідомляє італійське видання Linkiesta. За даними видання виступ мав відбутись у театрі Верді в місті Салерно. Підготовку до нього тримали у таємниці, а відбутись він мав готували таємно і він мав відбутися також 27 липня, проте його скасували лише за кілька годин до початку.

Видання зазначає, що за спробою організації концерту у місті Салерно стоїть президент адміністративної області Кампнія Вінченцо Де Лука, музичний менеджер Алессандро Аріозі та заступник секретаря партії Брати Італії Джанмарко Мацці.

«Вінченцо Де Лука та Валерій Гергієв могли б спільно написати нову оперу: “Незакінчена опера Казерти”. І вона, безсумнівно, мала б успіх. Але сюжет більше нагадував би шпигунську історію, ніж класичну партитуру: переплетення Палаццо Санта-Лючія та Кремля, паралельної дипломатії та провінційної впертості, що обертається навколо концерту, але розкриває набагато більше», ‒ іронізує видання.

Відомо, що у місті перебували чотири музиканти з оркестру Санкт-Петербурга, які готувалися до виступу. Він мав відбутися без будь-яких афіш та оголошень та пройти у порожньому театрі. Такий дивний виступ мав бути використаний як символ цензури.

«Операція Гергієва, яка перемістилася з Казерти до Салерно таємно та далеко не нейтрально, є ознакою послідовної, а не епізодичної стратегії. Фронт все ще відкритий», ‒ додає видання.

Нагадаємо, одночасно з виступом Гергієва в Італії скасували виступ піаніста Алєксандра Романовского, який виступав на руїнах драмтеатру у Маріуполі.

У німецькому місті Регенсбург 27 липня українська громада провела протестну акцію «Keine Bühne für Kreml-Propaganda» («Жодної сцени для кремлівської пропаганди») проти концерту прихильниці путінського режиму Анни Нетребко. Проте її концерт не було скасовано.