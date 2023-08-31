У межах нового проекту Світового банку понад 100 тисяч родин в Україні отримають допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Про це йдеться в прес-релізі Світового банку від 30 серпня.

«Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти на ремонт також надаватимуться власникам осель у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту», – сказано в повідомленні.

У Світовому банку зауважили, що станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася у понад 50 мільярдів доларів США. Проект HOPE покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту.

«Це початкове фінансування на загальну суму 232 мільйони доларів США дозволить відшкодувати видатки на ремонт людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження, включаючи близько 98 000 окремих будинків і 8 000 домогосподарств у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти регіонах. Бенефіціари отримають компенсацію за ремонти», – пояснили у Світовому банку.

Там розповіли, що фінансування проекту HOPE складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 мільйонів доларів, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 мільйона доларів від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Згодом очікується додаткове фінансування до 800 мільйонів доларів США від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

За оцінками, наведеними в повідомленні Світового банку, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждало близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), в яких проживає 3,5 млн людей. Майже 87% пошкодженого житла – це багатоквартирні будинки; чотири з п'яти пошкоджених будинків розташовані у міських районах.

Проект HOPE, який буде впроваджуватися Міністерством відновлення, є четвертим рамковим проектом Світового банку, затвердженим для України цього року. Він мобілізує ресурси партнерів завдяки гнучкій структурі, що дозволяє швидко розподіляти кошти, і може за необхідності бути масштабований, коли з'являється додаткове фінансування. Інші подібні проекти включають екстрене фінансування у галузі охорони здоров'я, транспорту й енергетики.