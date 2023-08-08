Будівництво почнеться наступного тижня

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про хід робіт з відбудови уражених російською ракетою будинків на вул. Стрийській через місяць після трагедії. До кінця цього тижня, за його словами, остаточно завершиться розбір завалів, а з наступного тижня будинки почнуть вибудовувати.

За словами Андрія Садового, будівництво планують завершити до листопада, щоб взимку зробити ремонти в квартирах, закупити меблі і все необхідне, щоб мешканці змогли повернутися до своїх помешкань.

Роботами на вул. Стрийській займається ЛКП «Рембуд». Будинки, що розташовані у зоні ЮНЕСКО, мають відбудувати такими, як передбачав проект 1924 року. З міського бюджету на це виділили 100 млн грн, та, говорить Андрій Садовий, цих коштів буде недостатньо. Гроші попросили і у ЮНЕСКО – ще 105 млн грн. Остаточна вартість робіт, каже міський голова Львова, буде відома після обрахунків будівельників.

6 серпня минув місяць після влучання російської ракети в комплекс житлових будинків на вул. Стрийській у Львові. Тривають роботи з відбудови (фото із Facebook-сторінки Андрія Садового)

Додамо, що раніше у міністерстві культури повідомили, що лише першочергові стабілізаційні роботи в будинках, що належать до буферної зони в межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів – Ансамбль історичного центру» коштуватимуть понад 100 млн грн. Ідеться про стабілізацію та відновлення будівель зі збереженням історичних елементів.

Андрій Садовий додав, що заміни потребують 17 дахів, що також вплине на кошторис відбудови, щоб люди могли повернутися додому.

«Всі сімʼї, які подали заявки на компенсацію, вже отримують гроші на оренду житла. Так буде, поки не відбудуємо зруйновані будинки. Йде мова про 58 квартир. Тим, чиї помешкання зазнали меншої шкоди, місто допомагає відремонтувати дах, та виплачує допомогу на ремонт перекриття і заміну дверей», – розповів Андрій Садовий.

Окрім того, у вівторок, 8 серпня, почалось встановлення 600 дерев’яних вікон для історичних будинків, що постраждали від вибухів 6 липня. Раніше за допомогою благодійників почали встановлювати 3000 вікон у неісторичних будинках та громадських приміщеннях.

Під час нічної ракетної атаки росіян по Львову 6 липня ракета влучила в комплекс багатоквартирних житлових будинків у Львові на вул. Стрийській. 7 липня вранці на місці трагедії завершили пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок удару загинули 10 людей. Ще понад 40 – травмовані. Руйнувань зазнали понад 35 будинків, чотири з них – у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, 57 автомобілів.