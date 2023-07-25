Зруйновані будинки належать до території ЮНЕСКО

Заступниця міністра культури та інформполітики Катерина Чуєва в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла про гроші, необхідні на першочергові роботи зі стабілізації та збереження історичних львівських будинків на вул. Стрийській – Сахарова, в які уночі 6 липня влучила російська ракета. Про це повідомляє Укрінформ.

Першочергові роботи в будинках, що належать до буферної зони в межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів – Ансамбль історичного центру» попередньо коштуватимуть понад 100 млн грн, розповіла урядовиця.

Ідеться про першочергові зі стабілізації та відновлення будівель зі збереженням історичних елементів.

Як інформував ZAXID.NET, за словами міського голови Львова Андрія Садового, комплекс будинків на вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова, що має статус пам’яток культури місцевого значення, відбудують. Також у пошкоджених 6 липня вибуховою хвилею будівлях почали встановлювати нові вікна, частину дерев’яних вікон для будинків-пам’яток місто виготовить централізовано.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Більшість збили сили ППО, однак було і попадання в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. У п'ятницю вранці, 7 липня, у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Унаслідок удару загинули 10 людей. Ще понад 40 – травмовані. Руйнувань зазнали понад 35 будинків, чотири з них – у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, 57 автомобілів.