За новим правописом у слові священник є подвоєння букв

До представників духовенства ми звертаємося «отче», однак при написанні назви їхньої професії виникають сумніви – з однією чи двома літерами «н».

Раніше слово «священик» писалося з одним «н», однак новий правопис 2019 року запровадив зміни. Тепер іменник на позначення цієї професії пишеться з подвоєнням – священник.

Згідно з правописом 2019 року, подвоєння букв відбувається, якщо збігаються однакові приголосні кореня і суфіксів прикметників чи іменників: баштанник, годинник, письменник, священник, священницький.

«Подвоєні літери позначають збіг приголосних у прикметниках на -нн(ий) старословʼянського походження та іменниках і прислівниках, утворених від них: блаженний, огненний, мерзенний, благословення, стражденно, а також священник», – пишуть автори довідника для підготовки до НМТ «Українська мова і література».

Водночас треба запамʼятати, що подвоєння не відбувається у прикметниках: довгожданий, студений, шалений, обітований, естрений, навіжений, клятвений, казармений, побуквений, пореформлений.

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