Священики ПЦУ почали виготовляти антисептики за рецептом ВООЗ

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Священики Православної церкви України (ПЦУ) почали виготовляти антисептики для рук за рецептом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та роздавати їх людям літнього віку для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

«Священнослужителі відділу Соціальне Служіння Київської Митрополії ПЦУ з благословіння предстоятеля почали виготовлення антисептиків. 18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси», – повідомила ПЦУ в п’ятницю, 20 березня.

Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.

У ПЦУ назвали дезінфекцію рук і поверхонь за допомогою антисептика одним із найнеобхідніших засобів для захисту від хвороби.

У Церкві також звернулися до парафій у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики і закликали подавати заявки на їхнє виготовлення.

Нагадаємо, що миття рук, дезінфекція їх спиртовмісним антисептиком, дотримання дистанції між людьми і перебування вдома є одним з найдієвіших способів для зупинки поширення коронавірусу, від якого з кінця грудня 2019 року і по теперішній час померли понад 10 тис. людей по всьому світу. Найчастіше від коронавірусу помирають люди старшого віку.