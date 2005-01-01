Святковий поїзд з подарунками прибув у Нижанковичі

Заради малечі до новорічних свят долаються навіть кордони. Оркестр, бравий солдат Швейк та святий Миколай – із Польщі в українські Нижанковичі через недіючу залізничну колію прибув святковий поїзд із подарунками. Уже другий рік поспіль до акції «Миколай без кордонів» долучається «Кредобанк».

«Це гарний проект дипломатії людей, народної дипломатії для добрих стосунків між Україною і Польщею. «Кредобанк» підтримує україно-польську співпрацю і тому він вдруге виступив організаційним партнером акції «Миколай без кордонів», – розповів Віктор Гальчинський речник ПАТ «Кредобанк».

Понад 300 подарункових наборів, іграшки, солодощі та фрукти зібрали волонтери і підприємці з Перемишля. У Нижанковицькій школі гостям віддячили, влаштувавши справжнє свято.

«Сусіди мають завжди відвідувати один одного, незалежно від проблем історичних, якими мають займатись історики, а не політики. Україна рано чи пізно увійде до Євросоюзу, тому нам треба спілкуватися без кордонів вже сьогодні», – сказав Кароль Гайдзік, голова громадської організації linia102.pl.

Подарунки на акції «Миколай без кордонів» отримали діти загиблих воїнів-АТОвців, діти-сироти та малеча із Нижанковицької школи.