В «АТБ» можна прослухати аудіооповідання Григорія Сковороди

Найбільша за багатьма показниками торговельна мережа АТБ є практично ровесницею української незалежності. Як патріотичний бізнес компанія з великою шаною ставиться до національних цінностей. Магазини АТБ присутні в усіх куточках країни, тому невід’ємною частиною стратегії розвитку мережі є об'єднавчий підхід.

Багате розмаїття української культури – обличчя самої мережі АТБ. Кожного року це можна наочно побачити у День вишиванки, коли весь персонал магазинів мережі (а наразі працює понад тисяча маркетів) вдягає замість традиційної уніформи національні костюми.

В АТБ по-особливому відзначать день народження Григорія Сковороди

Та буремний 2022-й стане особливим ще й тому, що виповнюється 300 років від дня народження мислителя, поета, письменника, богослова та філософа Григорія Сковороди. Він, без сумнівів, – одна з найбільш знакових постатей нашої культури. День народження видатного митця, якого свого часу називали українським Сократом, було внесено до переліку ювілейних дат ЮНЕСКО.

Щоб вшанувати цю визначну постать, максимально залучити громадян до нового осмислення його спадку, а також допомогти нарешті позбутися насадженого радянською владою стереотипного сприйняття Григорія Савича Сковороди як лише «філософа з торбиною», АТБ долучається до наймасштабнішої за часи нашої незалежності національної кампанії.

Протягом двох тижнів відвідувачі магазинів АТБ в усіх регіонах країни зможуть почути аудіооповідання Григорія Сковороди. Голосом великого митця став актор Національного театру імені Івана Франка Віталій Ажнов. Окрім того, на кожному з чеків, які покупці отримують на численних касах магазинів мережі, буде надрукована цитата знакового для нашої держави філософа.

«Це не перший культурний і просвітницький проект, який підтримує та реалізує наша компанія як соціально відповідальний і патріотичний бізнес. Свого часу ми впроваджували у нашій мережі цілу низку ініціатив такого спрямування, які завжди мали відгук серед наших покупців. Проте цей проект особливий. Й не тільки тому, що він проходить у такі складні та випробувальні часи для нашої країни. А й тому, що саме через такі ініціативи, через наше усвідомлення національного культурного спадку ми формуємо успішне, заможне та культурне майбутнє нашої нації та країни», – зазначає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ.

До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди на чеках в «АТБ» будуть цитати філософа

«Світ Сковороди» – це спільний проект Міністерства культури та інформаційної політики, Державної агенції України з питань мистецтв та мистецької освіти з мережею магазинів АТБ (ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»).

«Приємно відзначити, що до святкування цьогорічного ювілею видатного українського філософа та письменника долучилися не лише державні та культурні інституції, але й представники бізнесу, які розуміють вагу та значення української культури для сьогоднішнього суспільства. Така підтримка надає потужний поштовх до формування в майбутньому єдиної цілісної культурної сфери у нашому суспільстві, коли просвітництвом займатимуться абсолютно всі напрямки діяльності, бо це стане необхідною складовою для успішного розвитку нашої країни», – говорить Галина Григоренко, заступниця міністра культури та інформаційної політики України.

У Держагенції з питань мистецтв та мистецької освіти також нагадали, що саме роботи Григорія Сковороди багато в чому визначили напрямок становлення української ідентичності. Крім цього, допомогли багатьом поколінням почути та зрозуміти себе, свої почуття, переживання, думки, осягнути свою українську душу, сенс та істинну цінність людського життя.

«Нам пора викарбувати в собі одне просте поняття – ми невідривні від нашої історії, культури та мистецтва. Чим більше суспільство знатиме про видатних українських діячів, тим краще відчуватиме свій зв'язок з цією країною і розумітиме процеси, які сприяли формуванню та становленню української свідомості та нації», – зазначає Ольга Россошанська, виконувачка обов’язків голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Айдентику проекту «Світ Сковороди» розробив переможець мистецького конкурсу МКІП – комунікаційна агенція Postmen у партнерстві з літературним критиком Євгенієм Стасіневичем. Брендбук доступний на сайті МКІП та Держмистецтв для використання державними та приватними ініціативами, що присвячені 300-річчю філософа.