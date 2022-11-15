«АТБ» передала військовим автомобілі спецпризначення

Поточні успіхи української армії на Харківщині та Херсонщині наочно демонструють, наскільки здатне наше суспільство до єднання заради спільної перемоги над ворогом. Станом на 15 листопада вже понад мільйон громадян, у тому числі більш як 300 тисяч працівників «АТБ», взялися до зброї та стали на захист нашої країни. Інші ж невпинно працюють, забезпечують надійний тил і допомагають військовим, територіальній обороні, надзвичайникам тощо.

У сучасній війні багато чого вирішується завдяки мобільності військових підрозділів, їхній спроможності завдавати неочікувані та блискавичні удари по ворогу, оперативно змінювати місце розташування, маневрувати в умовах будь-якої місцевості. Розуміючи це, керівництво корпорації «АТБ» без жодних роздумів відреагувало на запит Міністерства оборони України допомогти ЗСУ вкрай необхідним спецтранспортом. Не гаючи часу, компанія передала для потреб військовиків ще 24 автомобілі спеціального призначення. зокрема:

вантажні машини підвищеної прохідності,

пожежні авто,

автоцистерни.

«АТБ» передала авто українським військовим / Фото «АТБ»

Офіційне вручення автомобілів представникам ЗСУ відбулося у Львові 15 листопада. Скоріш за все, вже цього ж дня автівки вирушили у свій перший військовий шлях.

Як «АТБ» ще допомагає українським військовим

Варто зазначити, що це не перша така допомога корпорації «АТБ» українським захисникам. За даними з відкритих джерел, перша одиниця транспорту для ЗСУ була куплена компанією буквально на початку війни – 26 лютого 2022 року.

Невдовзі співзасновники корпорації придбали власним коштом більш ніж 130 одиниць автомобільного транспорту на суму понад 100 млн гривень і передали на потреби оборони й екстрених служб України.

Влітку компанія «АТБ» надала військовим 290 пікапів підвищеної прохідності «Мітцубіші L200», які негайно рушили на фронт, додавши спецпідрозділам мобільності та швидкості.А ключі від 16 автомобілів спеціального призначення для діяльності підрозділів ДСНС отримали надзвичайники рідного для компанії міста Дніпро. Серед них штабний пожежний автомобіль, оперативно-піротехнічні авто, спеціальні фургончики газодимозахисної служби та пожежна автоцистерна.

Завдяки зусиллям «АТБ» поповнився також автопарк піротехнічної служби. Ці групи отримали п'ять нових спецавтомобілів, які призначені для оперативного перевезення обладнання й особового складу на місце подій.

Наскільки такий внесок важливий, розуміє кожен українець, адже ворог вже дев'ятий місяць поспіль підступно руйнує критичну інфраструктуру нашої країни, завдає удари ракетами, дронами-камікадзе, артилерією... Та завдяки нашій стійкості, єдності, характеру та, звісно ж, підтримці патріотичного бізнесу ми день за днем долаємо наслідки цих ударів, звільняємо нові міста, села, наближаємо нашу спільну перемогу.

Згідно з офіційними даними, станом на 15 листопада звільнено вже понад 52% захоплених окупантами територій. І цей показник продовжує невпинно зростати.