«Такі ж, як і всі»: львів'яни влаштували флешмоб до Дня людини з синдромом Дауна

Діти сонця: щирі й талановиті. Саме їм присвячена акція, яку у середу, 21 березня, провели львів'яни. До Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна мешканці міста зібралися на головній площі міста. Всі як один – у кольорових шкарпетках та із елементами жовтого на одязі.

Ростик має синдром Дауна. На флешмоб хлопчик прийшов із мамою. Настрій добрий, втім Ростик не бешкетує.

«Він нічим не відрізняється від інших діток. Є певні особливості, але ми як однаково вперті, однаково успішні, і буваємо часом і нечемні», – розповідає мама хлопчика пані Світлана.

На флешмоб завітали й однокласники Ростика, тож усі разом весело готуються до акції.

А ось дев'ятирічний Назар налаштований серйозно.

«Настрій – нормальний!», – каже хлопчик.

«Ми навчаємося в інклюзивному класі, вчимося у звичайній школі, зі всіма іншими дітками. І це нас тішить, що Львів тепер інклюзивний», – каже мама хлопчика пані Віра.

До акції долучилось чимало львів'ян. Знак солідарності та своєрідний дрес-код – барвисті шкарпетки чи елемент жовтого на одязі.

«Я сьогодні зранку, звісно ж, уже традиційно, одягнула кольорові шкарпетки. Мої кольорові шкарпетки означають такий вияв підтримки», – каже учасниця акції Яна Пекун.

«Ми вирішили таким знаком яскравим підтримати цих людей», – каже школярка Оля. Її однокласниця Володимира додає: «Щоб вони знали, що ми їх любимо, і що вони так само мають місце у цьому світі, ми вирішили намалювати брови дуже яскравим кольором на знак підтримки».

Кажуть, що жовтий колір – це колір дітей із синдромом Дауна. Бо їх називають сонячними дітьми.

«Вони для мене – різнокольорові, – каже учасниця акції Катя Бігун. – Такого кольору райдуги, тому що вони дуже цікаво комунікують, вони по-своєму висловлюють емоції, і тут не можна виділити один якийсь конкретний колір».

Учасники акції кажуть сонячним дітлахам: «Ми – поруч. Завжди».

«Це – флешмоб про підтримку, і флешмоб про відкритість, напевне, так буде правильно сказати. Тобто ми збираємо сім'ї, де ростуть діти з синдромом Дауна, ми збираємо молодь з синдромом Дауна, ми збираємо наших друзів, людей без синдрому Дауна, але які завжди за нами, завжди з нами», – розповідає організаторка акції Юлія Аронова.

За статистикою, приблизно на вісімсот немовлят народжується одна сонячна дитина. Щороку в Україні з'являється майже чотириста таких дітей. Втім, сьогодні діти із синдромом Дауна відвідують звичайні дитсадки й школи, та є повноцінними учасниками суспільства.