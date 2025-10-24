Головний холостяк країни обрав 16 дівчат, які змагатимуться за перемогу в шоу

У пʼятницю, 24 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск шоу «Холостяк 14», головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. До прямого ефіру потрапили 26 учасниць, однак після знайомства Тарас Цимбалюк обрав 16 дівчат, яким подарував троянду першого враження.

На початку другого випуску програми із холостяком познайомились іще дві учасниці – 30-річна Анастасія Половинкіна, яка працює в Агенції регіонального розвитку Київської області, та 28-річна Валерія Жуковська, яка одразу запросила холостяка на заняття з верхової їзди. Дівчина є майстром кінного спорту України та зараз живе у Кельні в Німеччині.

Також зʼясувалося, що Тарас Цимбалюк три роки тому вже намагався познайомитися із 24-річною моделлю Діаною Зотовою, однак тоді не склалося, тож тепер вона прийшла на проєкт.

Загалом до прямого ефіру відібрали 26 учасниць. Спершу Тарас Цимбалюк спілкувався з ними в загальній кімнаті, де всі дівчата підготували кіноафішу про себе, запрошував на групові побачення учасниць із кардинально різними афішами. Під час однієї з зустрічей 31-річна рятувальниця з Києва Наталія повідомила, що через напружену роботу та загибель її колег від російського удару вона хоче покинути проєкт. Холостяк вирішив подарувати їй символічну троянду на згадку про проєкт.

Решту 13 троянд він вручив учасницям, які склали на нього найбільше враження.

Хто отримав троянду першого враження:

Ще троє дівчат не отримали троянди, але Тарас Цимбалюк запросив їх на побачення, тобто вони залишаються в проєкті – 20-річна студентка Софія Шамія, 29-річна вчителька Яна Андрієнко та 30-річна Анастасія Половинкіна. Судячи з анонсу наступного випуску, з них трьох холостяк має вибрати одну дівчину, яка піде далі.