Новий сезон «Холостяка» стартував на телеканалі СТБ 17 жовтня

17 жовтня на телеканалі СТБ стартував новий сезон шоу «Холостяк». Чотирнадцятим головним холостяком країни став актор Тарас Цимбалюк. Він обиратиме кохану із 13-ти учасниць. ZAXID.NET пропонує познайомитись із ними ближче.

Цьогоріч перша вечірка-знайомство відбулася у стилістиці кінофестивалю – з червоною доріжкою, яскравими вогнями та справжньою атмосферою Голлівуду. У фінальний кастинг «Холостяка» потрапили 26 дівчат, щоправда у першому випуску глядачів познайомили з 25-ма.

Яна Андрієнко, 29 років, викладачка алгебри, Київ;

Софія Шамія, 20 років, студентка, володарка титулу «Міс Україна 2023», Київ;

Ольга, 38 років, фітнес-тренерка, Харків;

Юлія Коренюк, 35 років, фешнфотографка, Одеса;

Надія Головчук, 26 років, фотомодель, Хмельницький;

Ірина, 27 років, організаторка подій, Київ;

Надія, 28 років, власниця салону краси, Київ;

Юлія, 27 років, менеджерка з логістики, Одеса;

Віточка Зварич, 26 років, амбасадорка українських традицій, Біла Церква;

Катерина, 28 років, кондитерка, Київ;

Ніколетта Бірюкова, туристична агентка, Рівне;

Анастасія Астафʼєва, 27 років, художниця, Київ;

Ірина Пономаренко, 26 років, модель, Хмельницький;

Оксана Шенюк, 30 років, косметологиня;

Дарʼя, 27 років, особиста помічниця, Київ;

Наталя, 31 рік, рятувальниця ДСНС, Київ;

Ірина, 30 років, підприємиця, Київ;

Дарʼя Романець, 28 років, власниця весільної агенції, Дніпро;

Христина, 29 років, дизайнерка, Львів;

Тетяна Довгань, 30 років, фахівчиня з закупівель, Черкаська область;

Анна Сергієнко, 27 років, тікток блогерка, Київ;

Тетяна Цось, 25 років, smm-ниця, Рівне;

Анастасія, 30 років, проєктна менеджерка, Київ;

Вікторія Крилас, 25 років, модель та акторка, Київ;

Діана, модель, Київ.

Імʼя ще однієї учасниці стане відоме у наступному випуску, адже цього разу автори шоу розділили вечірку та першу церемонію троянд на два випуски. Судячи з анонсу, після першої церемонії холостяк відбере 12 дівчат, які пройдуть далі.