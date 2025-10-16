Тарас Цимбалюк разом із ведучим шоу Григорієм Решетніком

У п’ятницю, 17 жовтня, на телеканалі СТБ стартує новий сезон шоу «Холостяк», героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Незмінним ведучим шоу стане Григорій Решетнік, який допомагатиме головному герою знайти своє кохання.

Перша серія чотирнадцятого сезону шоу розпочнеться о 19:00 у прямому ефірі каналу СТБ. Також переглянути прямий ефір шоу можна на платформах SWEET.TV та Megogo за попередньою підпискою.

Після ефіру всі випуски публікуватимуть на офіційному сайті stb.ua та ютуб-каналі «Холостяк / Холостячка». Нові серії Холостяка будуть виходити в ефір щоп’ятниці.

Також традиційно після основного випуску на глядачів очікує постшоу з учасницями та експертами, під час якого обговорюватимуть головні події випуску.

Окрім звичних церемоній троянд, на учасниць чекають неочікувані випробування й моменти, які перевірять справжність їхніх почуттів. У СТБ запевняють, що цей сезон дозволить відчути кохання немов у кіно.

Що відомо про учасниць «Холостяка 14»

Всіх учасниць шоу телеканал наразі не розкриває. Однак на ютуб-каналі опублікували короткі ролики про трьох учасниць. Перша – 21-річна модель і володарка титулу «Міс Україна 2023» Софія Шамія. Дівчина навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії, а також захоплюється малюванням.

Друга учасниця – 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики. Дівчина з Харкова і працює фітнес-тренеркою. Третя учасниця – вчителька алгебри і геометрії, яку прийти на шоу вмовили її учні.