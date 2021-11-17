Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи на проїзд у міському громадському транспорті у Києві не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону у 2022 році.

За його словами, наразі ухваленого рішення про здорожчання проїзду немає, а відповідне питання поки що тільки винесене на обговорення.

«Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто – через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде», – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Мер заявив, що міська влада поставлена перед вибором – чи підвищувати ціни на комунальні послуги, чи проїзд. За словами Кличка, влада столиці не може весь бюджет «пустити лише на дотації».

«За які кошти тоді реалізовувати проєкти, ремонтувати дороги, мости, будувати сади та школи? Оновлювати той самий громадський транспорт?», – додав мер Києва.

Нагадаємо, напередодні в Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили про підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті з 1 січня 2022 року.

Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) має коштувати 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням «картки киянина» – 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів з електронним квитком – від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок). Також, у КМДА обіцяли зберегти можливість купувати місячні проїзні квитки зі знижкою.

Востаннє тарифи на проїзд підвищували у 2018 році. Тоді вартість зросла з чотирьох і п’яти гривень до восьми.

У травні 2021 року «Київський метрополітен» і «Київпастранс» попросили міську владу підвищити вартість проїзду до 21−25 грн або виділити мільярдні дотації. Мер Києва Віталій Кличко сказав, що ціни зростуть, але виключив підвищення вартості проїзду до 20−25 грн.