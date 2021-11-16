У Києві з 1 січня подорожчає громадський транспорт

У Києві з 1 січня 2022 року підвищують до 20 грн вартість проїзду в комунальному громадському транспорті: метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Наразі одна поїздка у транспорті коштує 8 грн. Однак у відомстві стверджують, що така ціна давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу.

«За розрахунками КП «Київпастранс», економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП «Київський метрополітен», обґрунтований тариф у метро – 22 грн», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Водночас з метою уникнути великого фінансового навантаження на пасажирів, при розрахунку нових тарифів КМДА запроваджує послуги диференційованими із системою знижок.

У разі оплати проїзду з використанням «картки киянина» вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Влада обіцяє зберегти можливість купувати місячні проїзні квитки зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн, залежно від типу проїзного.

Також залишать в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Пільги для громадського транспорту збережуть.

«Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні та деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами», – сказав Микола Поворозник.

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з січня 2022 року.

Зауважимо, що ще у травні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада Києва не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до 20–25 грн, але саме підвищення все ж очікується.

Раніше комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом.