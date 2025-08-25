В основі вистави заньківчан ‒ бродвейський мюзикл за мотивами фільму Аллена

Театр імені Марії Заньковецької призупинив показ вистави «Кулі над Бродвеєм» через виступ американського режисера Вуді Аллена у Москві.

У червні 2025 року у Львівському театрі імені Марії Заньковецької відбулась прем’єра мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» у постановці Максима Голенка. Найближча вистава мала відбутись 28 та 29 серпня. Проте театр замінив її на виставу «Червона рута».

«Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у московському міжнародному тижні кіно. Мюзикл “Кулі над Бродвеєм” створений на основі сценарію його однойменного фільму, проте не є повністю оригінальним твором, а адаптацією для сцени Бродвею, здійсненою групою авторів і постановників. Однак ми прийняли рішення поки не виконувати мюзикл, не отримавши коментар від правовласників», – йдеться на сторінці театру у фейсбуці.

Нагадаємо, що американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно. 89-річний Аллен виступав онлайн з відеозв'язку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою агресивної політики Росії.

Фільм «Кулі над Бродвеєм» вийшов ще у 1994 році та вважається одним з найкращих у фільмографії режисера. Фільм був номінований на «Оскар» в категорії «найкращий фільм». У 2014 році Аллен написав на основі свого сценарію (який створив спільно з Дугласом МакҐратом) мюзикл. Він отримав шість номінацій на премію «Тоні». Режисеркою та хореографкою вистави виступила п'ятиразова володарка цієї престижної театральної премії Сьюзан Сторман, відома, зокрема, по роботі над мюзиклом «Продюсери». Головну роль виконав зірка серіалу «Клініка» Зак Брафф. Однією з продюсерок мюзиклу була сестра Вуді Аллена Летті Аронсон. І саме мюзикл ліг в основу вистави заньківчан.