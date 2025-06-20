Із пологового акторку забирав наречений Дмитро Бабчук

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк уперше стала мамою. У неділю, 15 червня, вона народила сина від 29-річного військового Дмитра Бабчука. Про це 20 червня пара повідомила у своїх соцмережах.

Про вагітність Лесі Нікітюк офіційно стало відомо лише 16 червня. Однак з’ясувалося, що вона народила ще 15 червня в Києві. В цей час її наречений був на спецзавданні.

«Кайф цього життя в тому, що я був на завданні та в День батька став батьком», – повідомив Дмитро Бабчук, проілюструвавши допис фото із Лесею Нікітюк та малюком.

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Відомо, що 19 червня аторка виписалась із пологового. Імені сина пара не розголошує.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповідала, що дізналася про вагітність під час зйомок комедії «Песики», однак вона вирішила не розповідати про це колегам на знімальному майданчику та успішно завершила зйомки. Упрождовж усього періоду вагітності вона публічно це не коментувала.