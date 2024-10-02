Виступати не можна біля Тристороннього годинника та пам'ятника С. Крушельницької

Тернопільська міська рада заборонила виступати вуличним музикантам в двох локаціях. Це місця в центрі міста, які розташовані поруч з алеєю портретів загиблих військових. Таке рішення прийняли на засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради 2 жовтня. В міській раді пояснили, що зробили це у відповідь на звернення родичів загиблих бійців.

Виступати вуличним музикантам чи включати гучно музику не можна біля Тристороннього годинника та пам'ятника Соломії Крушельницької, що розташовані на бульварі Тараса Шевченка. Виконавчий комітет вніс відповідні зміни до рішення «Про підтримку вуличних мистецьких виступів на території міста Тернополя», повідомили в пресслужбі міськради Тернополя.

«Члени виконкому рішення прийняли за зверненням жителів та громадських організацій Тернополя. Вони просили вилучити дві локації для виступів музикантів через їх особливе значення. Зокрема в цих місцях розташована Алея пам’яті загиблим у російсько-українській війні військовослужбовцям. Люди просили забезпечити відповідну атмосферу для вшанування Героїв, які ціною власного життя захищали нашу незалежність та державність», – повідомили в Тернопільській міськраді.

Також в мерії зазначили, що в Тернополі є спеціальний перелік місць, де можуть виступати вуличні музиканти. Також цим переліком визначені дні і години, коли можуть відбуватися виступи. Зокрема, в центральній частині міста – це біля пам’ятника Данилу Галицькому на майдані Волі та в сквері по вул. В. Чорновола біля фонтану «Кульбабка». На цих локаціях вуличні музиканти можуть співати з використанням звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту. Виступи можуть проводити з понеділка по суботу з 12:00 до 21:00, а в неділю – з 15:00 до 21:00. В центрі міста в сквері волонтерів пам’яті Віктора Гурняка, сквері Качали, сквері Кобзаря та сквері Коллонтая допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури. В більшості локацій музиканти можуть виступати з 12:00 до 20:00.

Музичні виступи також дозволяються в парках міста, але тут є свої обмеження. Зокрема в парку Національного відродження, парку «Сопільче», парку Тараса Шевченка та на Набережні Тернопільського Ставу, парку Здоров’я можна виступати з використанням музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури з понеділка по неділю з 12:00 по 22:00. В Старому парку допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи з понеділка по суботу з 12:00 по 21:00, а в неділю – з 15:00 по 21:00.

Також виступати можна в скверах та бульварах в різних спальних мікрорайонах міста. Зокрема на «Алясці» музиканти можуть співати чи грати на бульварі Дмитра Вишневецького з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 21:00, а в суботу і неділю – з 15:00 до 21:00. На мікрорайоні «Східний» виступати можна на бульварі Данила Галицького з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 21:00, а в суботу і неділю з 15:00 до 21:00. На масиві «Сонячний» – в сквері ім. Б. Лепкого з понеділка по неділю з 11:00 до 21:00. На масиві «Дружба» виступи дозволяють в двох локаціях. Це – в сквері Миру з понеділка по неділю з 13:00 до 21:00. Також виступи можна здійснювати у сквері на вул.Юності. Також у міській раді зазначили, що музикантам дозволяється використовувати звукопідсилювальну апаратуру до 120 Вт.