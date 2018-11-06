Тернопільська облрада заборонила відтворення російськомовної музики на території області

Заборона діятиме до моменту повного припинення окупації української території Росією.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 17:181740

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У вівторок, 6 листопада, депутати Тернопільської обласної ради більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області. Про це повідомляється на сайті Тернопільської облради.

«Обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України», - йдеться у повідомленні.

Відповідно, районним радам рекомендуватимуть ухвалити рішення про мораторій на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації української території Росією. Депутати також вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, що на сесії Львівської обласної ради 18 вересня депутати вирішили заборонити на території області російськомовний культурний продукт. Йдеться про відтворення будь-яких аудіовізуальних творів у розважальних закладах. Такі ж рішення рекомендуватимуть прийняти в районних радах. Пізніше голова Львівської облради Олександр Ганущин визнав це рішення помилковим і назвав його «ударом в штангу», анонсувавши майбутні зміни до прийнятого проекту. Варто також зазначити, що 25 жовтня, рішення про мораторій на російськомовний культурний продукт ухвалили депутати Житомирської облради.

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Львівська облрада заборонила російськомовну музику на території області ZAXID.NET
Житомирська облрада заборонила відтворення російськомовної музики на території області ZAXID.NET
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