І мама, і маля почуваються нормально

13 квітня в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» лікарі провели унікальну операцію – восьмий кесарів розтин в однієї жінки. Операція пройшла успішно і для мами, і для дитини, повідомили у Центрі.

«У нас відбулась унікальна операція не лише для Тернопільщини, а й України загалом - восьмий кесарський розтин у однієї жінки. Операція проводилась на 39-40 тижні і відбулась без ускладнень як для мами, так і дитини», – сказано у повідомленні.

Вага новонародженого – 3900 г, зріст - 54 см.

Вага новонародженого – 3900 г, зріст - 54 см. Сім’я родом із Бучацького району.

«Така операція – велика рідкість для усіх пологових загалом. Цей унікальний досвід дуже важливий для нас та для медичної практики зокрема», – кажуть медики.