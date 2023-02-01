Цьогоріч у конкурсі було лише семеро учасниць

У середу, 1 лютого, у Львові відбувся конкурс «Міс Львів-2023». Цьогоріч замість 14-ти учасниць на сцену вийшли лише семеро, а сам захід пройшов не в Оперному театрі, а в одному з міських кафе.

Переможницею конкурсу стала 19-річна студентка факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка, Instagram-блогерка Вікторія Гедз. Вона отримала корону із рук «Міс Львів-2022» Вероніки Бенях.

«Першою віце-міс» стала Вікторія Макарова, другою – Єлизавета Лівадова, яка також отримала титул «Міс глядацьких симпатій». А титул «Міс добре серце» дістався Анні-Марії Якимів.

Переможниця Вікторія Гедз представить Львів на конкурсі «Міс Україна-2023».

Учасниці конкурсу Міс Львів-2023 (фото організаторів)

Під час підготовки до конкурсу учасниці займались благодійністю: відвідували дітей, евакуйованих до Львова із зони бойових дій, збирали необхідне для тварин у притулках та втілювали власні соціальні проекти. Також дівчата писали листи військовим, а зібрані під час конкурсу кошти спрямують на допомогу дітям, постраждалим від домашнього насильства.

Додамо, що цьогоріч на конкурсі було лише два виходи – у національних костюмах та у вечірніх сукнях від львівської дизайнерки Надії Думки.