Титуловані боксери приїдуть до Львова на відкриття реконструйованого боксерського клубу

СпортІгор Саджениця, 19 листопада4530

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Титуловані боксери приїдуть до Львова на відкриття реконструйованого боксерського клубу
фото Фото організаторів
Відкриття боксерського клубу

У середу, 20 листопада, у Львові відбудеться відкриття боксерського клубу «Гетьман» (вул. Морозна, 31а) – першої філії Академії боксу імені Андрія Котельника.

Оновлений сучасний боксерський зал на Сихові відкриють після тривалої реконструкції. Свого часу саме в цьому залі розвивав свій талант та навчався азів професійного боксу Андрій Котельник. Іншими словами, майбутній чемпіон світу у цьому залі виріс, а відтак, завершивши успішну професійну кар’єру, Котельник власними та зусиллями своїх друзів і партнерів зробив капітальний ремонт, встановив сучасний ринг та обладнав зал усім необхідним інвентарем для підготовки юних боксерів.

Відкриття боксерської зали, яка буде першою філією Академії боксу імені Андрія Котельника, відбудеться о 17:00. На урочистий захід до Львова завітають відомі та титуловані боксери, серед яких Сергій Дзінзірук, Олег Машкін, Олександр Дмитренко, Володимир Колесник та чимало інших спортивних особистостей.

Наступного дня, 21 листопада, о 17:00 відбудеться урочисте відкриття XVII за ліком міжнародного турніру з боксу на призи Андрія Котельника. Престижний турнір, участь у якому візьмуть боксери з 5 країн, відбудеться у виставковому центрі «Південний-ЕКСПО» (вул. Щирецька, 36).

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