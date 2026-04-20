Тому Круз з’явиться у франшизі через 36 років після дебюту

Відомий голлівудський актор Том Круз повертається в третю частину фільму «Топ Ґан», також відому як «Найкращий стрілець». За даними Variety, про це повідомила студія Paramount. Том знову зіграє у стрічці через 36 років після дебютної ролі пілота.

Про продовження блокбастера режисера Джозефа Косинскі вперше оголосили ще у 2024 році. Автором третьої частини буде знову Ереном Крюгер, який написав сценарій до попередньої частини стрічки.

«Топ Ґан: Меверік» став блокбастером, коли багато кінотеатрів ще були закриті під час пандемію коронавірусу. Фільм зібрав 1,5 млрд доларів у світовому прокаті при бюджеті 170 млн доларів. Дата прем’єри третьої частини стрічки наразі не відома.

Що відомо про блокбастер

Перша частина вийшла у 1986 році. Фільм розповідає про лейтенанта Піта Мітчелла на прізвисько «Меверік» – майстерного пілота винищувача F-14 та курсанта елітного училища ВМС США. Він закохується в інструкторку училища, астрофізикиню Шарлотту Блеквуд. Під час навчального повітряного бою загинув найкращий друг Піта й він звинувачує в цьому лише себе. Він хоче покинути навчання, але його переконують в протилежному, розповідаючи історію героїчного батька Мітчелла.

В другій частині, яка вийшла у 2022 році, Пітер Мітчел згоджується попрацювати новим льотним інструктором групи військових льотчиків, де також навчається Бредлі «Задира» Бредшоу, син Ніка «Гусака» Бредшоу, який загинув під час навчального бою.