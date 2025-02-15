У кінематографі визначення меж одного жанру дуже розмите. Тому у наш топ мелодрам потрапили як фільми з елементами комедії, так і культові кінокартини з трагічним фіналом. Однак саме в цьому і полягає перевага нашої добірки: тут кожен визначить, який рівень драматичності потребує сьогодні.

До вашої уваги представлені першокласні фільми, які перевірені часом і захопленими відгуками глядачів.

«Історія кохання» (1970, реж. Артур Хіллер)

«Історії кохання» розпочала традицію молодіжних мелодрам

Коріння всіх молодіжних мелодрам йде з класичної «Історії кохання», що повторює трагічні мотиви п'єс Шекспіра. Обидва вчаться старанно в Гарварді, син багатіїв Олівер Барретт IV (Райан О'Ніл) на дозвіллі грає у хокей, а дочка простих працівників-іммігрантів Дженні Каваллері (Елі Макгроу) захоплена музикою. Вони закохуються, не одержують схвалення шлюбу від батьків і вирішують жити за своїми правилами, забуваючи, що життя диктує свої закони.

«Красуня» (1990, реж. Геррі Маршалл)

«Красуня» стала культовою історією для поколінь

Мабуть, не знайдеться кіномана, який би не дивився фільм «Красуня». Це досить класична історія про Попелюшку та принца, проте головна героїня – аж ніяк не зацькована мачухою красуня, а дівчина, яка працює повією.

За сюжетом, до Лос-Анджелеса приїжджає Едвард Льюїс – успішний бізнесмен, який заробляє мільйони. В перший вечір у місті він випадково зустрічає Вів’єн, яка підкорює багатія. Попереду у них – тиждень, який назавжди змінить життя обох.

«Титанік» (1997, реж. Джеймс Кемерон)

«Титанік» подарував одні з найестетичніших кадрів в історії кіно

Катастрофа лайнера Титанік у 1912 році стала однією з наймасштабніших трагедій Прекрасної епохи. А через багато років Джеймс Кемерон зняв про катастрофу один з найкультовіших фільмів в історії кінематографа.

Аристократка Роуз вирушає на борту Титаніка до Нью-Йорка проти власної волі. Дівчину чекає шлюб з розрахунку та життя у золотій клітці. Вуличний художник Джек виграє квитки на розкішний лайнер у карти. Їхня зустріч змінює все. За декілька днів плавання на Титаніку Роуз і Джек проживуть цілі мініжиття. Але попереду – страшна трагедія, яка розділить світ на до і після.

Сам Кемерон зауважував, що створив історію про любов, жертовність і смертність. Але навіть смерть і час – безсилі проти кохання, яке обрало бути вічним.

«Брудні танці» (1987, реж. Еміль Ардоліно)

Магія танцю і першого кохання

Ця стрічка завжди входить в рейтинги найулюбленіших фільмів про кохання. Історія юності, перших почуттів та танцю на тлі драйвових 1960-х. Час коли формувалися сучасні легенди, й звучала особлива музика.

Френсіс приїжджає з батьками на канікули у пансіонат в горах. Там вона знайомиться з танцівником Джонні. Так починається їхнє літо драм, танців, дружби, підтримки, кохання. Бо мить щастя вже настала, а попереду – ціле життя.

«Особистий охоронець» (1992, реж. Мік Джексон)

Десятки років «Особистий охоронець» залишається улюбленою історією

Блискучий дебют Вітні Г'юстон у кіно. Культова романтична стрічка стала класикою як завдяки своєму сюжету, так і завдяки саундтрекам. А образи головних героїв досі надихають режисерів сучасних лав сторі.

В центрі сюжету Френк Фармер – ексспівробітник служби безпеки президента. Після невдачі у кар'єрі, яка стала його особистою трагедією, він влаштовується охоронцем до акторки Рейчел Меррон. Несподівано антипатія між ними змінюється шаленою хімією. Але небезпека вже близько. Що буде з героями далі, чи вдасться їм вціліти та зберегти власні почуття.

Всі ці фільми ідеально підійдуть для вечора 14 лютого. Запросіть кохану людину на кінопобачення або влаштуйте собі перегляд романтичної класики.