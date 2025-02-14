День святого Валентина асоціюється з романтичною атмосферою, листівками та сердечками. Хочеться дивитись старі мелодрами та заїдати їх шоколадом. Проте далеко не всіх це влаштовує. Ми зібрали п’ять фільмів, які розказують про незвичне кохання. Так, маніяки, вампіри та роботи теж вміють любити. Щоб переконатись у цьому, варто подивитися кіно.

«Мій кривавий Валентин»

My Bloody Valentine, 1981, режисер Джордж Міхалка

Багато років тому в день всіх закоханих трапилася катастрофа, і загинуло п'ять осіб. Гаррі Ворден один знав таємницю смерті невинних людей. Він повернувся, щоб помститись. Його визнали неосудним та помістили до психлікарні. Ці події відбулися дев'ятнадцять років тому, і тепер про них вже ніхто не пам'ятає. Молоді люди готуються святкувати день святого Валентина. Ніхто не підозрює, що на них чекають кров та смерть. У 2009 році вийшло продовження цієї історії.

«Валентинка»

Blue Valentine, 2010, режисер Дерек К'янфранс

Молода пара, яка переживає кризу стосунків, згадує головні моменти спільного минулого: першу зустріч, побачення, мрії, перші помилки та сльози, сварки та небажання йти на компроміс, нерозуміння, розставання. Головні ролі зіграли Мішель Вільямс та Раян Гослінг.

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«Маніяк»

Maniac, 2012, режисер Франк Галфон

Психологічний фільм жахів про Френка Зіто, неврівноваженого реставратора манекенів у Лос-Анджелесі. Френк стає одержимим ідеєю знімати скальпи з жінок, щоб використовувати їхнє волосся для своїх манекенів, яких він сприймає як справжніх співрозмовників. Коли він зустрічає Анну, чарівну фотографку, зацікавлену його роботами, прагнення Френка до нормальних стосунків бореться з його потягом до вбивства. У нетиповому амплуа маніяка постане Елайджа Вуд.

«Виживуть тільки коханці»

Only Lovers Left Alive, 2013, режисер Джим Джармуш, на головному фото

У 2013 році картина брала участь у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю. Іронічний та поетичний Джармуш цього разу узявся розповісти про стосунки двох вампірів. Виконавці головних ролей – Том Гіддлстон, Тільда Свінтон і Джон Герт. Дія фільму відбувається у двох містах – американському Детройті і марокканському Танжері. У Детройті живе депресивний музикант-інтроверт Адам. У Танжері – його кохана Єва. Їх пов'язують не тільки шлюб (вони одружені вже кілька сотень років), але і бажання знайти в сучасних умовах гуманніші за вбивство способи добути людську кров. Правда, не завжди це у них виходить.

«Вона»

Her, 2013, режисер Спайк Джонз

Дія фільму відбувається у Лос-Анджелесі у недалекому майбутньому. Колишній журналіст Теодор, що носить вуса і вінтажні окуляри, з незворушним спокоєм складає щирі історії на замовлення в конторі під назвою «Гарні листи». Герой цурається живих людей та встановлює нову операційну систему. Згодом Теодор без пам'яті у неї закохується.