«Бріджит Джон», «Капітан Америка» та молодий Том Генкс
Три кінопрем’єри тижня0
Цього тижня у кінотеатрах з’явились кілька дуже очікуваних фільмів. Це нова частина «Бріджит Джонс», новий супергеройський «Капітан Америка» та проєкт режисера Роберта Земекіса з Томом Генксом та Робін Райт, які зустрілись через тридцять років після культового «Фореста Гампа». Також у прокат вийшов польський фільм Даміана Коцура «Під вулканом» про українську родину у перші дні повномасштабного вторгнення, докладно про який ми розповімо окремо.
«Бріджит Джонс. Закохана у хлопця»
Четверта частина «Бріджит Джонс» починається сумно: її чоловік Марк загинув під час гуманітарної місії у Судані і відтоді вона сама виховує сина Біллі та доньку Мейбл, яким 9 та 4 роки.
Бріджит Джонс не ходить на побачення та рідко зустрічається із друзями. Одного разу вона вирішує це змінити. Тож Бріджит – знову у справі. Тепер у неї відразу два шанувальники. Кого ж вона обере?
До своїх ролей повернулись Рене Зеллвегер та Г’ю Грант. Також у фільмі зіграли Лео Вудалл, Чиветель Еджіофор та інші.
Попередні частини виходили на екрани у 2001, 2004 та 2016 роках. Усі фільми засновані на творах британської письменниці Гелен Філдінг. Головну героїню було вигадано для того, щоб від її імені вести колонку в газеті The Independent. Популярність персонажки створила ажіотаж, який надихнув Фелдінг на написання серії романів, які згодом екранізували.
«Капітан Америка. Чудесний новий світ»
«Тут і зараз»
В основу сценарію покладено опублікований у 2014 році графічний роман Річарда МакГуайра «Тут» (Here), що є розширеною версією опублікованого в 1989 році однойменного коміксу того ж автора.
Фільм – про людей, що мешкають на тій самій ділянці у Новій Англії з 3 млн року до н. е. по теперішній час. Основна частина дії розгортається у ХХ столітті та в перших десятиліттях ХХІ століття. Саме на цьому часі й зосередився режисер.
Фільм повністю знято з однієї фіксованої точки. Камера ніколи не рухається. Вона не збільшує масштаб і навіть не повертається. Рухається, і досить швидко, лише час. Більше століття життя в одній американській вітальні розгортається протягом жвавої 104-хвилинної історії.
«Єдина перспектива ніколи не змінюється, але змінюється все навколо. Насправді такого ще ніхто не робив. Подібні сцени є в дуже ранніх німих фільмах, ще до того, як була винайдена мова монтажу. Але, крім цього, так, це була ризикована авантюра», – розповів Земекіс в ексклюзивному інтерв'ю Vanity Fair.
Окрім Тома Генкса та Робін Райт у фільмі знімались Пол Беттані, Келлі Райллі, Мішель Докері та інші. Акторів старять, омолоджують та роблять з ними все, що дозволяються технології. Проте вони все одно примудряються виглядати переконливо.