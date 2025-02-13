Цього тижня у кінотеатрах з’явились кілька дуже очікуваних фільмів. Це нова частина «Бріджит Джонс», новий супергеройський «Капітан Америка» та проєкт режисера Роберта Земекіса з Томом Генксом та Робін Райт, які зустрілись через тридцять років після культового «Фореста Гампа». Також у прокат вийшов польський фільм Даміана Коцура «Під вулканом» про українську родину у перші дні повномасштабного вторгнення, докладно про який ми розповімо окремо.

«Бріджит Джонс. Закохана у хлопця»

Четверта частина «Бріджит Джонс» починається сумно: її чоловік Марк загинув під час гуманітарної місії у Судані і відтоді вона сама виховує сина Біллі та доньку Мейбл, яким 9 та 4 роки.

Бріджит Джонс не ходить на побачення та рідко зустрічається із друзями. Одного разу вона вирішує це змінити. Тож Бріджит – знову у справі. Тепер у неї відразу два шанувальники. Кого ж вона обере?

До своїх ролей повернулись Рене Зеллвегер та Г’ю Грант. Також у фільмі зіграли Лео Вудалл, Чиветель Еджіофор та інші.

Попередні частини виходили на екрани у 2001, 2004 та 2016 роках. Усі фільми засновані на творах британської письменниці Гелен Філдінг. Головну героїню було вигадано для того, щоб від її імені вести колонку в газеті The Independent. Популярність персонажки створила ажіотаж, який надихнув Фелдінг на написання серії романів, які згодом екранізували.

«Капітан Америка. Чудесний новий світ»

Marvel випустив черговий супергеройський фільм. Він став першою головною роллю Ентоні Маккі у всесвіті Marvel після того, як його персонаж Сем Вілсон отримав щит Капітана Америки в кінці «Месників: Завершення».

У новому сюжеті Сем змушений об’єднатися з президентом США Таддеусом «Блискавкою» Россом (Гаррісон Форд), щоб розслідувати змову. І навіть не одну.

Напруга наростає з кожним днем, і, аби вберегти світ від хаосу, Сему Вілсону доведеться розплутати клубок тіньових змов. Бій проти нових ворогів допоможуть виграти старі союзники. Фільм став 35-м фільмом у кіновсесвіті Marvel та четвертим фільмом, присвяченим саме цьому персонажу.

«Тут і зараз»