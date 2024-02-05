Ми уже розповіли про серіали, які стартують у лютому 2024 року. А у сьогоднішній добірці мова піде про очікувані продовження.

Початкова школа «Ебботт»

Abbott Elementary, 3 сезон, з 3 лютого

Серіал у жанрі псевдодокументального кіно про вчительку-оптимістку, яка готова допомагати своїм важким учням у найважчі для школи часи. Ситком про дитячо-батьківські відносини, підліткові проблеми та шкільне життя звичайної американської дитини.

За перші два сезони серіал встиг отримати чимало «Золотих глобусів» та «Емі».

Зменши свій ентузіазм

Curb Your Enthusiasm, 12 сезон, з 4 лютого

Автор «Сайнфелда» понад 20 років років знімає ситком сам про себе. Комік Ларрі Девід екранізує незручні ситуації зі свого професійного та особистого життя. Їх аж ніяк не бракує, адже себе він показує невдахою, менеджера придурком, а у його дружини характер геть не ангельський. Іронічна розповідь про професійну кухню від імені самих «кухарів». Вони так добре знають предмет, що для кожної серії писався лише сюжет, усі діалоги – імпровізація. А запрошених зірок вистачило б на кілька червоних доріжок: Майкл Йорк, Мартін Скорсезе, Мел Брукс, Шакіл О'Ніл тощо.

Серіал стартував у 2000 році.

Життя та Бет

Life & Beth, 2 сезон, з 16 лютого

Комедійний серіал Емі Шумер про кризу середнього віку. Сорокарічна Бет (Емі Шумер) має успішну кар'єру у винній справі, нью-йоркську квартиру та симпатичного бойфренда. Але вона все це ненавидить. Сімейна трагедія підштовхує її до того, щоб поринути у спогади про свою юність й нарешті зрозуміти себе. Авторський серіал комедіантки Емі Шумер, яка тут виступає актрисою, сценаристкою, режисеркою та продюсеркою.

Перший сезон стартував у 2022 році й мав 10 епізодів.

Новобранець

The Rookie, 6 сезон, з 20 лютого

Продовження історії найстарішого новобранця Джона Нолана, який вирішив кардинально змінити життя та піти служити в поліцію. Джону важко, але за попередні п’ять сезонів зумів багато досягнути. Серіал поєднує комедію, драму та детектив. Маємо злочинців усіх калібрів на вулицях Лос-Анджелеса та харизматичного Натана Філліона («Касл») у головній ролі. Серіал породив спін-фф про федеральну агентку, яка прийшла служити у ФБР у 40+.

Добрий лікар

The Good Doctor, 7 сезон, з 20 лютого

На жаль, цей сезон має стати останнім в історії доктора Шона Мерфі, який став хірургом, незважаючи на аутизм. Шостий сезон закінчується напружено: наставник Шона переживає проблеми зі здоров’ям й ризикує ніколи не повернутися до професії нейрохірурга, у Шона та його дружини народжується дитина, а дехто з друзів Мерфі не повернеться до шпиталю Святого Бонавентури.

Елсбет

Elsbeth, 1 сезон, з 29 лютого

І бонусом – новий серіал, який водночас є й прем’єрою, і продовженням. Адже у ньому йдеться про Елсбет Тассіоні, екцентричну адвокатку з незвичним підходом до справи. Ми бачили її і у серіалі «Добра дружина», і «Добра боротьба». Тепер вона вирушає до Нью-Йорка, щоб допомогти поліції розслідувати злочини.

Роль, як і у попередніх серіалах, зіграє Керрі Престон.