Літо – пора, коли все навколо цвіте і зеленіє. Щоб створити затишок вдома і насолоджуватись квітами не тільки на вулиці, а і вдома, ZAXID.NET підготував для вас підбірку вазонів, які цвітуть влітку.

Пеларгонія

Її різновиди ділять на три групи:

зональну;

плющелисту;

великоквіткову.

У кожної з них безліч забарвлень і сортів, які відрізняються за формою, розміром бутонів і листя, пише GradinaMax. Сезон цвітіння триває з травня по вересень. Герань невибаглива, чудово росте в теплу пору року на балконах і ділянках. Розмножується насінням (сходи з'являються вже на 5-7 день) і живцями.

Барвінок

Квіти барвінку дуже довго цвітуть, майже не хворіють, досить компактні і при цьому вражають широкою палітрою відтінків і забарвлень. Період цвітіння триває з початку весни і до холодів, а перші бутончики ви побачите вже на розсаді. Барвінок прикрасить підвіконня, балкони і сади патіо, за ним легко доглядати, а виростити квітку з насіння під силу навіть початківцю-квітникарю.

Фуксія

Добре відома багатьом квітка з яскравими і ефектними суцвіттями. Розпускаються вони з квітня по жовтень. Ампельні форми культури можна вирощувати в кашпо на ділянці, а восени просто занести їх до будинку. Розмножують квітку насінням або відрізками стебел, яких буває в надлишку після формування куща. Рослина любить відкриті сонячні місця. При температурі понад 20˚С відчуває себе не дуже комфортно і потребує щоденного обприскування.

Кімнатний клен (абутилон)

Компактне деревце з кленоподібним листям і квітками-дзвіночками. Воно відноситься до сімейства мальвових, тому кожен бутон «забезпечений» характерною великою маточкою. Багаторічник вкритий квітами майже весь сезон, він добре піддається обрізці, легко розмножується живцями і насінням, а все, що йому треба – це сонце, тепло і регулярне зволоження. При насіннєвому способі вирощування абутилон зацвітає вже в рік посіву.

Лантана камара

У домашніх умовах цей багаторічник досить компактний, хоча в природі виростає у величезний чагарник. У рослини дуже цікаве листя – на дотик шорстке й сухе. Забарвлене воно може бути як в світло-зелений, так і в смарагдовий відтінок. Цвітіння триває з початку літа до осені. Квіти-шапочки пофарбовані в один або два тони – біло-жовтий, червоно-помаранчевий або рожевий. Виростити лантану під силу навіть новачкові, вона не вимагає пильної уваги, любить тепло і яскраве сонце. Рослина добре сходить з насіння, перший рік нарощує зелену масу, а на другий – зацвітає.

Гортензія

Цей вид гортензії гірше ніж інші переносить низькі температури, тому часто культивується в горщиках. Влітку ж кущики комфортно почувають себе в саду. Оптимальне місце для багаторічників – світле, але не сонячне, земля – суміш торфу, розпушувача й перегною. При вирощуванні потрібно обов'язково стежити за показниками кислотності – відповідний рівень рН 5,5-6,0. У спекотне літо важливий регулярний полив – субстрат весь час має бути трохи вологим. Замовляйте відразу саджанці гортензії – вони чудово приживаються, швидко починають рости, а квіти ви побачите вже на другий рік після посадки.

Бульбові бегонії

Квітка з м'ясистим листям і товстим стеблом. Вона любить рости у напівтіні, і прикрасить будь-яку затінену ділянку. Бутони зафарбовані в різні кольори від білого до насичено-винного, бувають і дво- триколірні варіанти. Розмножується культура бульбами й насінням, але в останньому випадку вимагає завзятості і терпіння. При вирощуванні потребує частого поливу, але без переливів.

Бальзамін

Бальзамін – невибагливий багаторічник, який добре виглядає в горщиках на підвіконнях, підлогових вазонах, кашпо і балконних ящиках. Квіти у нього великі й виразні, розпускаються з початку літа до пізньої осені. Вирощують культуру в світлому місці, але не під прямими сонячними променями. Їй потрібен родючий субстрат і регулярний полив. Вона добре розмножується насінням і вже через пару місяців формує перші бутони.