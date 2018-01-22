Топ-менеджер банку Сергія Курченка відбувся умовним терміном за розорення «Брокбізнесбанку»

Банкир у шахрайський спосіб вивів з банку 1,44 млрд грн

Колишній топ-менеджер «Брокбізнесбанку» Юрій Виноград, який визнав вину у сприянні виведенню з банку понад 1,4 млрд грн, засуджений до п’яти років позбавлення волі умовно. Також його зобов'язали сплатити п’ять тис. грн штрафу, передають «Наші гроші».

Обвинуваченому оголосив вирок Подільський райсуд Києва від 9 січня цього року. Повідомляється, що суд затвердив угоду Винограда із заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком про визнання вини.

До слова, до введення тимчасової адміністрації «Брокбізнесбанк» контролювався бізнесменом Сергієм Курченком.

Виноград, який з 20 січня по 27 лютого 2014 року обіймав посаду заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ПАТ «Брокбізнесбанк», визнав провину в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, заволодінні чужим майном та приховуванні важливих документів.

Згідно із даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному виведенні 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» у січні 2014 року через видачу кредитів фіктивним фірмам, підконтрольним українському мільярдерові Сергієві Курченку.

Нині «Брокбізнесбанку» не повернуті 1,44 млрд грн, надані в якості кредитів ТОВ «Фешн Мобайл», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Юрай». Втрату активів банку підтвердила судово-економічна експертиза.

За даними слідства, Виноград навмисне виніс з офісу банку пакет особливо важливих документів, місцезнаходження яких так і не було встановлено. Серед вкрадених документів – оригінали протоколів засідань банку, оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів з Державною іпотечною установою та «Укргазбанком», оригінали господарських договорів, оригінали договорів прямого репо (кредитна операція між Національним банком та банком з купівлі Національним банком державних облігацій України з портфеля банку з подальшим зобов'язанням банку здійснити зворотний викуп державних облігацій - ред.) з державними облігаціями України від 12 лютого 2014 року та інші.

У вироку зазначено, що Виноград дав свідчення проти членів злочинної організації і допоміг встановити обставини виведення 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» та інших злочинів групи.

Як відомо, у червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати тоді вже неплатоспроможний банк.