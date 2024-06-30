Традиційний український маківник. Рецепт дня0
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Маківник – відома українська випічка, по-іншому його ще називають завиванець. Як його приготувати – розповідає Cookpad
Інгредієнти:
- борошно – 700 г;
- дріжджі – 30-40 г;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- молоко – 1 скл.;
- цукор – 100 г;
- маргарин – 140 г;
- яйця – 2 шт.;
- ваніль – 1 уп.;
Начинка:
- мак – 1 скл.;
- цукор за смаком;
- варення – 1 ст. л.;
Глазур:
- білок – 1 шт.;
- цукрова пудра – 150-200 г;
- лимонний сік – 1 ч.л.;
- крохмаль – 12 г.
Спосіб приготування:
Дріжджі розчинити у теплому молоці. Поступово додати яйця, розтерті з цукром, сіль, ваніль, борошно та замісити тісто. Після замісу всіх інгредієнтів додати маргарин кімнатної температури. Тісто поставити підходити щонайменше на 1 годину.
Для начинки необхідно залити мак двома склянками окропу, пропарити до остигання води. Воду злити, мак дрібно розтерти, додати цукор і варення.
Потім тісто потрібно розділити на два шматки, кожен змастити начинкою і дати підійти ще 30-40 хвилин. Тісто скрутити в рулет, проколоти злегка виделкою, змастити яйцем і випікати в розігрітій на 180° духовці протягом 30 хвилин.
Для глазурі потрібно збити білок на малих обертах міксера, додати 150-200 грам пудри (залежить від розміру яйця), лимонний сік та крохмаль. Змащувати маківник потрібно ще гарячим.