Маківник – відома українська випічка, по-іншому його ще називають завиванець. Як його приготувати – розповідає Cookpad

Інгредієнти:

борошно – 700 г;

дріжджі – 30-40 г;

сіль – 0,5 ч. л.;

молоко – 1 скл.;

цукор – 100 г;

маргарин – 140 г;

яйця – 2 шт.;

ваніль – 1 уп.;

Начинка:

мак – 1 скл.;

цукор за смаком;

варення – 1 ст. л.;

Глазур:

білок – 1 шт.;

цукрова пудра – 150-200 г;

лимонний сік – 1 ч.л.;

крохмаль – 12 г.

Спосіб приготування:

Дріжджі розчинити у теплому молоці. Поступово додати яйця, розтерті з цукром, сіль, ваніль, борошно та замісити тісто. Після замісу всіх інгредієнтів додати маргарин кімнатної температури. Тісто поставити підходити щонайменше на 1 годину.

Для начинки необхідно залити мак двома склянками окропу, пропарити до остигання води. Воду злити, мак дрібно розтерти, додати цукор і варення.

Потім тісто потрібно розділити на два шматки, кожен змастити начинкою і дати підійти ще 30-40 хвилин. Тісто скрутити в рулет, проколоти злегка виделкою, змастити яйцем і випікати в розігрітій на 180° духовці протягом 30 хвилин.

Для глазурі потрібно збити білок на малих обертах міксера, додати 150-200 грам пудри (залежить від розміру яйця), лимонний сік та крохмаль. Змащувати маківник потрібно ще гарячим.