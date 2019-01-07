Трамп заявив про ліквідацію одного з лідерів терористичного угрупування «Аль-Каїда»

Президент США Дональд Трамп заявив, що спецслужби США ліквідували одного з можливих організаторів спроби підриву американського есмінця «Коул» в 2000 році. Про це 6 грудня Трамп повідомив у своєму Twitter.

«Наші чудові військові здійснили правосуддя від імені загиблих і поранених героїв в результаті боягузливої атаки на корабель "Коул". Ми тільки що вбили лідера цієї атаки Джамаля аль-Бадаві», – написав Трамп у Twitter, зазначивши, що боротьба США проти «Аль-Каїди» буде продовжуватися.

Нагадаємо, що 17 американських моряків з есмінця «Коул» загинули в результаті атаки смертника в порту Адена в жовтні 2000 року. Відповідальність за вибух взяла на себе «Аль-Каїда». Єменська влада двічі заарештовувала Аль-Бадаві, але він кожного разу тікав із в'язниці. Аль-Бадаві були пред'явлені звинувачення в тероризмі з 50 пунктів, включаючи вбивства громадян США і вбивства американського військового персоналу.

Нагадаємо також, що у грудні правоохоронці Джибуті затримали Петера Шерифа, якого підозрюють в організації нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo в Парижі у 2015 році. Зазначається, що Шериф, також відомий як Абу Хамза, займав високу позицію в ієрархії терористичного угруповання «Аль-Каїда» і був близьким другом братів Куаші, які в січні 2015 року здійснили теракт в редакції.