Роман Санжар визнаний найкращим тренером року в командах Прем`єр-ліги

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2017 року, яким виявився Роман Санжар, головний тренер донецького «Олімпіка», повідомляє офіційний сайт ВОТБ.

Серед його досягнень:

вперше в історії «Олімпік» пробився у єврокубки та делегував гравця у національну збірну України;

команда досягнула найвищого місця в історії (4 позиція в УПЛ сезону 2016/17);

за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) «Олімпік» входить у п’ятірку найкращих команд України.

Окрім того, Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером команд Першої ліги 2017 року, а Олег Федорчук, відповідно, Другої ліги 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'ятеро українців потрапили до числа найбільш перспективних молодих футболістів Європи.