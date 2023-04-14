Дмитро Сосновський тренував майстрів спорту з боксу, серед яких Олександр Усик і Андрій Котельник

Колишній головний тренер чоловічої національної збірної з боксу, заслужений тренер України Дмитро Сосновський стане почесним професором Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Дмитра Сосновського представлять до звання у вівторок, 18 квітня, в головному корпусі університету під час Вченої ради.

65-річний Дмитро Сосновський сам є випускником цього вишу (1980 рік випуску). Він має багато заслуг і звань у своїй галузі – майстер спорту з боксу, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, найкращий тренер світу 2011 року за версією Міжнародної асоціації аматорського боксу. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступенів.

Дмитро Сосновський працює тренером з 1979 року. Він вишколив шістьох майстрів спорту України міжнародного класу та трьох заслужених майстрів спорту України. Серед них – срібний призер Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року Андрій Котельник; чемпіон Європи (Ліверпуль-2008) Георгій Чигаєв та чемпіон Олімпійських ігор 2012 у Лондоні, чемпіон світу 2011 року, чемпіон Європи 2008 Олександр Усик. З посади головного тренера збірної України з боксу, яку очолював 14 років, він подав у відставку у 2019 році.

«Багаторічний і чинний головний тренер національної чоловічої збірної команди України з боксу (загалом понад 14 років). Саме період під його керуванням був найуспішнішим в історії українського боксу. "Синьо-жовта" боксерська дружина двічі ставала найкращою в Європі (2008, 2017), один раз – у світі (2011), а на трьох Олімпійських іграх підопічні Дмитра Сосновського виграли 7 медалей, в тому числі 5 на Олімпіаді-2012 в Лондоні», – зазначають в управлінні спорту Львівської міськради.

Урочиста вчена рада щодо присвоєння Дмитру Сосновському звання почесного професора відбудеться 18 квітня о 13:00 в головному корпусі ЛДУФК (аудиторія 312).