Фільм вийде у травні 2025 року

Трейлер фільму «Громовержці» (Thunderbolts) від Marvel зібрав на YouTube 1 млн 200 тис переглядів лише за годину. Майбутній супергеройський фільм, 37-й зі всесвіту Marvel, поставив режисер Джейк Шреєр, сценарій написав Ерік Пірсон.

«Громовержці» розповідатимуть про команду антигероїв, які виконують секретні й небезпечні місії. Уряд відправляє їх на завдання, які зазвичай маркуються словами «неможливе». Концепція нагадує «Загін самогубців» від DC.

Фільм розповідає про групу лиходіїв, які зібрались разом для виконання небезпечного завдання. У центрі сюжету – Олена Бєлова, більш відома як нова «Чорна вдова» . Після депресивних подій попередніх фільмів Олена об’єднує навколо себе найнесподіваніших антигероїв з кіновсесвіту Marvel.

Головну роль у «Громовержцях» зіграв Себастіан Стен, якого зовсім скоро можна буде побачити у кінотеатрах в образі молодого Трампа. Головну жіночу роль зіграла Флоренс П'ю («Маленькі жінки», «Оппенгеймер»), її героїня збирає команду «негідників-супергероїв». У фільмі можна буде побачити й уродженку Бердянська Ольгу Куриленко. Картина вийде у прокат у травні 2025 року.