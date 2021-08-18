Кошти отримали ПТУ №8, Чернівецьке училище радіоелектроніки та Вище професійне училище №24

Три буковинські училища отримали 2,85 млн євро на нове обладнання й ремонт в межах проекту EU4Skills. Ці гроші надійдуть для ПТУ №8, Чернівецького училища радіоелектроніки та Вищого професійного училища №24. Відповідні меморандуми підписали в середу, 18 серпня, представники навчальних закладів, голова ЧОДА Сергій Осачук та Український Фонд соціальних інвестицій.

«Дякуємо європейським партнерам, що допомагають нам удосконалити цю галузь. Впевнений, що за таких умов на Буковині точно вистачить кваліфікованих робітників», – зазначив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Відповідно до підписаного меморандуму в чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки проведуть ремонт та закуплять обладнання на суму 1 млн 100 тис. євро. За ці кошти облаштують технікою серверну кімнату та навчальні майстерні закладу за професіями: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ліфтів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» та «Авторемонтник».

У Професійно-технічному училищі № 8 м. Чернівці також проведуть ремонт та закуплять обладнання на суму 950 тис. євро. За ці кошти облаштують технікою навчальні майстерні за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Кравець», «Закрійник», «Швачка» та «Вишивальниця».

Згідно з підписаним документом у Вищому професійному училищі № 24 м. Заставна закуплять сільгосптехніку та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

Зазначимо, EU4Skills спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Проект має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW проект реалізує Міністерство освіти й науки України та Український Фонд соціальних інвестицій.

Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проекті, здійснювався на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.