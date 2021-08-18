Три буковинські училища отримали 2,85 млн євро на нове обладнання й ремонт
Три буковинські училища отримали 2,85 млн євро на нове обладнання й ремонт в межах проекту EU4Skills. Ці гроші надійдуть для ПТУ №8, Чернівецького училища радіоелектроніки та Вищого професійного училища №24. Відповідні меморандуми підписали в середу, 18 серпня, представники навчальних закладів, голова ЧОДА Сергій Осачук та Український Фонд соціальних інвестицій.
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«Дякуємо європейським партнерам, що допомагають нам удосконалити цю галузь. Впевнений, що за таких умов на Буковині точно вистачить кваліфікованих робітників», – зазначив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
Відповідно до підписаного меморандуму в чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки проведуть ремонт та закуплять обладнання на суму 1 млн 100 тис. євро. За ці кошти облаштують технікою серверну кімнату та навчальні майстерні закладу за професіями: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ліфтів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» та «Авторемонтник».
У Професійно-технічному училищі № 8 м. Чернівці також проведуть ремонт та закуплять обладнання на суму 950 тис. євро. За ці кошти облаштують технікою навчальні майстерні за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Кравець», «Закрійник», «Швачка» та «Вишивальниця».
Згідно з підписаним документом у Вищому професійному училищі № 24 м. Заставна закуплять сільгосптехніку та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».
Зазначимо, EU4Skills спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Проект має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW проект реалізує Міністерство освіти й науки України та Український Фонд соціальних інвестицій.
Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проекті, здійснювався на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.