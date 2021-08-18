Завершити облаштування планують до 1 жовтня 2021 року

Біля чернівецького університету облаштують сучасний громадський простір та здійснять капітальний ремонт території вартістю 200 тис. євро (близько 6 млн грн). На розі вулиць Університетської та Богдана Хмельницького створять зупинковий комплекс, де розташують фонтан з питною водою, кашпо з деревами та лавиці. Про це під час брифінгу в середу, 18 серпня, ZAXID.NET розповів заступник міського голови Василь Зазуляк.

«Проект є спільним з GIZ, організацією, яка вже давно працює і допомагає містам України, у тому числі й Чернівцям. Зараз ми перейшли до демонстраційної фази. Цей проект буде втілений, я сподіваюся, до 1 жовтня», – розповів заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк.

Простір облаштовують за грантовою програмою: 50 тисяч євро — це складова від GIZ, а 150 тисяч — внесок виконавчого комітету міської ради.

За словами посадовця, на вулицях облаштують новий дизайн тротуарів, переходів та проїжджої частини. Також на вулицях встановлять уніфіковане нічне освітлення з високим просторовим впливом та енергоефективністю.

«Тут буде фонтанчик з питною водою належної якості. Передбачено додаткові фільтри, відповідно фонтанчик дорогий, вирішили на цьому не економити. Будуть кашпо з деревами. Буде облаштовано простір, багато буде гранітних елементів, які будуть пристосовані для низькопідлогового громадського транспорту. Звісно встановимо інформаційні панелі для туристів», – додав Василь Зазуляк.

Наразі на тротуарах цих вулиць демонтували бордюри. Також працівники замінюють водогінні труби по вулиці Хмельницького аж до перехрестя з вулицею Драгоманова. Проїзд вулицями на деякий час можуть обмежити через ремонт, проте коли саме і схему об’їзду в міськраді повідомить згодом.