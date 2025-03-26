26 березня в Україні відзначають день Національної гвардії. До 2000 року свято відзначали 4 листопада – у день ухвалення Верховною Радою закону «Про Національну гвардію України». У 2015 році внутрішні війська МВС перейменували у Національну гвардію, тож Днем НГУ тепер вважають 26 березня.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів та серіалів, які краще пояснять діяльність цієї структури.

«Працює “Омега”» (2024)

Автор Богдан Піленко

Документальний фільм про спецпризначенців загону «Омега» НГУ, які беруть участь у битвах в найгарячіших точках російсько-української війни. Героями фільму є реальні спецпризначенці, які навіть у 30 років можуть мати звання полковника, але попри це виконують завдання впритул до ворога.

«Гвардія» (2015-2017)

Режисер Олексій Шапарев

Військово-драматичний мінісеріал, події в якому починаються під час Революції Гідності, де герої опинилися по різні боки барикад: один – офіцер внутрішніх військ, інші – протестувальники. Коли почалось російське вторгнення в Україну, колишні противники опинилися в Нацгвардії. Різна молодь має пройти школу справжнього бійця та стати єдиною командою, здатною захистити країну.

«Феномен Національної гвардії України. Битви. Технології. Люди» (2025)

Авторство МВС

11-ї річниці Національної гвардії МВС презентувало документальний фільм про НГУ. Стрічка розповідає про становлення та бойовий шлях Нацгвардії, демонструє найважливіші операції НГУ – від боїв за Іловайськ, Слов’янськ і звільнення Маріуполя у 2014 році до деокупації населених пунктів Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсона, а також оборони Соледара, Бахмута та Часового Яру в умовах повномасштабного вторгнення.