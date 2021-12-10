Рейси виконуватимуть перевізники-партнери, однак автобуси матимуть відповідну зелену наліпку з логотипом FlixBus

Автобусний лоукост-перевізник FlixBus запускає чотири нові рейси з України в Європу, три з яких – через Львів. Зокрема, перевізник запускає рейси Запоріжжя – Кельн, Херсон – Кельн, Львів – Познань та Київ – Мінськ.

Як повідомляє ЦТС, прямий рейс Запоріжжя – Кельн виконуватиме партнер-перевізник East West Eurolines. Маршрут пролягатиме через Дніпро – Харків – Полтава – Лубни – Пирятин – аеропорт «Бориспіль» – Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюссельдорф. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень: у вівторок та п'ятницю. Вартість квитків починається від 2,9 тис. грн у одну сторону.

Рейс Херсон – Кельн також виконуватиме перевізник East West Eurolines. Маршрут автобуса пролягатиме через Миколаїв – Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюссельдорф. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень: у вівторок та п'ятницю. Вартість квитків починається від 2,9 тис. грн у одну сторону.

Рейс Львів – Познань буде виконувати перевізник-партнер Asik. Його маршрут пролягатиме через Ряшів – Тарнів – Кельці – Пйотркув-Трибунальський – Лодзь. Рейси виконуватимуть щодня, квитки коштують від 800 грн.

Рейс Київ – Мінськ виконуватиме перевізник Euroclub. Автобус їхатиме через Чернігів і Гомель, квитки коштують від 682 грн, рейси виконуватимуть у четвер та суботу.

Всі автобуси зберегли оригінальну ліврею партнерів-перевізників, однак матимуть наліпку зеленого кольору In cooperation with FlixBus. Всередині салону буде зелена зона для пасажирів FlixBus, які також позначені зеленими наліпками.

Нагадаємо, що німецький автобусний перевізник FlixBus повноцінно вийшов на український ринок у 2019 році, однак рейси з України виконували компанії-партнери, автобуси яких не мали відповідного брендування FlixBus.