FlixBus запускає нові рейси зі Львова у Вроцлав, Будапешт та Плзень

Європейський автобусний лоукост-перевізник FlixBus запускає три нові рейси зі Львова до Вроцлава, Будапешта та Плзеня. Про це під час прес-конференції у Львові у вівторок, 6 липня, повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Прямий автобус Львів – Вроцлав курсуватме через Краків, Катовіце та Ополе. Рейси виконуватимуть із 21 липня тричі на тиждень: у п'ятницю, суботу та неділю. Вартість квитків починається від 150 грн у одну сторону.

Рейс Львів – Будапешт також запускають 21 липня. Автобуси курсуватимуть через Стрий, Мукачево, Ужгород, Ньїредьгазу та аеропорт у Будапешті тричі на тиждень: у понеділок, середу і суботу. Вартість квитків – від 200 грн.

Із Києва у Плзень через Львів автобуси запускають 20 липня. Рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень: у вівторок, четвер, п'ятницю, суботу і неділю. Вартість квитків починається від 150 грн. Автобуси курсуватимуть через Краків, Катовіце, Остраву, Оломоуць, Брно та Прагу.

За словами Міхала Лемана, таким чином 7 із 8 зелених ліній FlixBus пролягатимуть через Львів, що перетворює місто у логістичний транспортний хаб зі зручними пересадками для пасажирів. Квитки на всі рейси можна придбати на сайті перевізника.

На лініях курсуватимуть фірмові зелені автобуси FlixBus, що відповідають стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безкоштовний Wi-Fi, розетки та туалет.

Зазначимо, що країни ЄС через пандемію повноцінно не відкривали кордони українським туристам. Очікується, що після впровадження Covid- сертифіката європейського зразка повністю вакцинованих українців зможуть впустити в Євросоюз. Актуальні умови виїзду закордон можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.

Нагадаємо, що німецький автобусний перевізник FlixBus повноцінно вийшов на український ринок у 2019 році, однак рейси з України виконували компанії-партнери, автобуси яких не мали відповідного брендування FlixBus.